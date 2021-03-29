Позитивный тренд — с начала года вырос экспорт ненефтяной продукции

Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт с начала текущего года. Реализация местной продукции на зарубежных рынках оценивается по состоянию на январь в 146 млн. долларов. Как видно, экспорт ненефтяного сектора увеличился на 5,2 млн. долларов или 3,7% к отчетному времени прошлого года.

Несмотря на пандемию, в минувшем году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил 1,9 млрд. долларов и это всего на 5,2% меньше показателя позапрошлого года. По оценкам Минэкономики, уже через шесть лет ненефтяной экспорт нашей страны достигнет в стоимостном выражении аж 4 млрд. долларов. Доктор философии по экономике, доцент Эльмира Годжаева сказала #, что причиной стабильного роста являются меры правительства, направленные в русло не только устойчивого роста сельского хозяйства, но расширения географии нашего экспорта. Тем более что в этом направлении на протяжении всей истекшей пятилетки, прошедшей под девизом экономической перестройки, аграрии и экспортеры получали широкие преференции.

Экспортерам ненефтяной продукции, заметила Годжаева, в рамках механизма поощрения экспорта за минувший год выплачено из госбюджета 9,6 млн. манатов. При этом стоимость продукции, отправленной ими на экспорт оценивается в $165,7 млн. В прошлом году экспорт осуществлялся в 25 стран, среди которых США, Канада, Германия, ОАЭ, Китай, Россия, Франция, Италия, Япония и др. Наибольший объем экспорта, в рамках которого экспортеры получили поощрения, пришелся на очищенный фундук (58,1%), хурму (17%), вина и другие спиртные напитки (10,1%), консервы, варенья, соки, соусы (9%), обжаренный фундук (3,6%) и др.

Как сообщалось ранее, в октябре 2016 года Кабинет министров утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Согласно постановлению правительства, базовая сумма экспортного поощрения составляет 3% от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Для получения поощрения предприниматели должны обратиться в министерство экономики, представив необходимые документы. Устойчивому развитию ненефтяной сектор обязан комплексным мерам высшего политического руководства страны, заключающимся не только в содействии развитию реального сектора экономики и наращиванию производства, но и в активной поддержке местного экспорта, считает экономист.

По ее словам, рывок в этом направлении был достигнут за годы экономических преобразований. Так, на волне предыдущего падения цены нефти в соответствии с дорожной картой развития агропрома уделялось особое место воссозданию былой славы традиционных сельскохозяйственных отраслей. За кризисный прошлый год Азербайджан экспортировал ненефтяной продукции на 1,85 млрд. долларов, и это, по сути, неплохой показатель, считает доцент.

«В стране год за годом ширились ореховые плантации, — сказала Годжаева. — Росли поставки на зарубежные рынки хурмы и целого ряда фруктов и овощей, пользующихся особенно высоким спросом на зарубежных рынках, учитывая усилившиеся за время пандемии потребительские приоритеты в сторону выбора экологически чистой продукции. Ведь не секрет, что спрос на мировом рынке растет именно в сегменте экологически чистой продукции, что в целом усиливает позиции азербайджанского экспорта. Наглядным примером эффективной работы в русле укрепления позиций ненефтяного экспорта становятся результаты активной интеграции местных производителей на рынки зарубежных стран путем расширения сети торговых домов Азербайджана в странах ближнего и дальнего зарубежья».

Выставочные площадки, торговые дома и многочисленные форумы, проходившие все последние годы с участием представителей бизнеса, по традиции сыграли серьезную роль в усилении интеграции наших экспортеров и связей между странами.

«Диверсификация отечественной экономики от углеводородной зависимости, обеспечение устойчивого развития ненефтяного сектора и регионов, улучшение инфраструктуры и социальных услуг — все эти цели красной нитью проходят в ключевых документах по достижению роста и развития в регионах страны, — считает она. — Но главное в этом плане, конечно же, не просто констатация ключевых задач, а методичное достижение поставленных целей. Надо отметить, что результаты развития не зависящих от нефти отраслей народного хозяйства можно наблюдать в показателях растущего неуглеводородного экспорта и текущий год в этом смысле не стал исключением».