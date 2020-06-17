Пожар на перевале Агсу потушен

В Агсуинском районе потушен пожар, произошедший на территории называемой Агсуинским перевалом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отметим, что пожар на перевале Агсу начался вчера. Так, 16 июня на горячую линию МЧС поступила информация о пожаре на территории Агсуинского перевала в Агсуинском районе. Подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства, два вертолета авиационного отряда и личный состав Войск Противовоздушной обороны были привлечены к тушению пожара.

| 2020-06-17T13:17:57+04:00 17 июня 2020, 14:00|12345 (Пока оценок нет)
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