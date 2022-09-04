Издание The Insider опубликовало видео, на котором, как утверждают журналисты, запечатлена работа российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с территории Запорожской атомной электростанции в ночь со 2 на 3 сентября. Эксперты независимого объединения Conflict Intelligence Team (CIT) согласились, что на кадрах видны трубы Запорожской ТЭС, которая находится неподалеку от станции. «Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это значит, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС.

Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно», — подчеркнули в CIT. (DW)

