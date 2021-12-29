Состоялось очередное заседание Ученого совета Бакинского государственного университета (БГУ), сообщает #.

На заседании принято решение о проведении экзаменационной сессии осеннего семестра 2021/2022 учебного года — экзамены с 5 января 2022 года будут проводиться в очной форме.

С целью уменьшения негативного последствия пандемии COVID-19, соблюдения очередности между экзаменами в БГУ, устранения перегрузки:

— экзамены для студентов первого курса бакалавриата по предметам ««Деловая коммуникация на азербайджанском языке» и ««Деловая коммуникация на иностранном языке» будут организованы устно в промежутке 14:00 -18:00 часов в определенные таблицей дни;

— Экзамен только по одному из предметов, преподаваемых в осеннем семестре на II, III, IV курсах, будет организован устно в заранее определенные дни в промежутке 14:00-18:00 часов. Эти дисциплины будут определены решениями Ученых советов факультетов;

— Письменные экзамены на всех курсах бакалавриата будут проводиться в заранее оговоренные дни в промежутке 10:00-13:00 часов.

На первом и втором курсах магистратуры все экзамены пройдут в письменной форме в заранее определенные дни в промежутке 14:00-18:00 часов.

Обращения студентов, которые в осеннем семестре 2021/2022 учебного года не смогли посещать онлайн и традиционные занятия по техническим причинам, а также по болезни, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

На заседании Ученого совета БГУ также принято решение о повышении заработной платы сотрудников вуза.