Потом эти «миротворцы» в Карабахе, в нужный России момент, легко сменят белые каски на зеленые и…

Не мытьем, так катаньем. Россия официально называет Армению своим стратегическим союзником, бывший председатель Государственной Думы РФ Борис Грызлов и вовсе назвал РА «форпостом России на Кавказе».

Россия контролирует в РА почти все, что только можно, включая ее государственные границы. Россия имеет в РА свою военную базу. И вот теперь, мы слышим, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет, что российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Сразу вспоминается недавняя информация. Азербайджан отказался размещать российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом написал на своей странице в Twitter руководитель центра международной политики «Heritage Foundation» Люк Коффи. По его словам, с этим предложением выступала Армения. При этом, Россия поддержала эту идею, но Азербайджан не дал на это согласие. Он также добавил, что ни одна страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ никогда не должна быть в качестве миротворца в Нагорном Карабахе.

Как видим, Армения и Россия открыто выступают с единых позиций, пытаясь оказать давление на Азербайджан. При этом, обе стороны вопят о недопустимости вмешательства в процесс Турции. Цинизм? Конечно. Но ничего иного от российской стороны и ждать не стоило. Другое дело, что их желания, так отвечающие мечтам армянской стороны, так и останутся всего лишь желаниями.

«Направление миротворцев в регион должно быть на основе разрешения обеих стран – Армении и Азербайджана. Все должны понимать, что сегодня, говоря о вводе миротворцев, речь идет об азербайджанских землях, и без нашего разрешения никакие миротворцы не могут быть направлены на наши земли. Это противоречит международному праву и это неприемлемо». Об этом в интервью турецкому телеканалу Haber Türk сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Такие желания могут быть. Я не исключаю этого, однако все вопросы должны решаться за столом. Хочу отметить, что в обсуждаемых базовых принципах ввод миротворцев предусмотрен на самом последнем этапе. То есть в первую очередь должны решиться указанные мною выше вопросы: освобождение земель, возвращение вынужденных переселенцев, вопросы коммуникации, открытие границ, торговля. После этого ввод миротворцев не исключен», — отметил глава государства.

То есть, в очередной раз в Москве услышали категорическое «нет» в ответ на свою инициативу, которая по сути является попыткой запрячь телегу впереди лошади. Не факт, что такого рода попытки продавить вопрос не последуют в дальнейшем — уж больно очевидным является поражение Армении на поле боя и, соответственно, ее желание остановить успешное продвижение азербайджанских войск. Но в Баку открыто и честно озвучили свои условия. Мяч теперь на стороне противника, на которого РФ и должна оказать давление.

Комментарий # на этот счет дал и известный украинский военный эксперт Алексей Арестович. «Действия России всегда и везде преследовали одинаковые, легко читаемые цели — обеспечение своего военного и политического присутствия. Нужно понимать, что российские миротворцы будут действовать в плотной связке с российской военной разведкой и ФСБ. Они будут собирать разведывательные данные и передавать ее армянской стороне. Они будут торпедировать азербайджанские инициативы под видом международных наблюдателей и миротворцев. Потом эти «миротворцы», в нужный России момент, легко и просто сменят белые каски на зеленые и повторится та же самая история, что была в зоне грузино-югоосетинского конфликта. Там, напомню, российские миротворцы выступали в роли корректировщиков для сепаратистов из Южной Осетии и в целом очень им помогали. Не исключено также, опять же вспоминая опыт грузино-югоосетинской войны, что эти российские миротворцы начнут передвигать посты вглубь Азербайджана, по сути сокращая площадь освобожденных вашей армией территорий. Начнутся постоянные споры и конфликты касательно определения демаркационной линии.

Одним словом, согласившись на присутствие российских миротворцев, без одновременного присутствия турецких миротворцев, Азербайджан, образно говоря, «пустит козла в свой огород», заявил он. Добавить к сказанному нечего.