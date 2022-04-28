Украина обнародовала военные потери России.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сообщается, что с 24 февраля до утра сегодняшнего дня уничтожено 970 танков, 2389 БТР, 431 артиллерийская система, 151 реактивная система залпового огня, 72 системы ПВО, 187 военных самолетов, 155 вертолетов, 1688 автомобилей, 8 кораблей/катеров, 76 топливных баков, 215 БПЛА, 4 мобильных ОТРК/ТРК, 31 единица спецтехники российской армии.

В Министерстве обороны Украины заявили, что российская сторона потеряла около 22 800 человек живой силы.