Потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 50 тысяч человек, утверждает Генштаб ВСУ. За минувшие сутки было убито около 350 россиян, тем самым общий показатель потерь в личном составе возрос до примерно 50 150 человек, указывается в заявлении в Facebook.

Кроме того, за прошедшие сутки украинские силы уничтожили, среди прочего, 9 российских танков (с начала российского вторжения — 2077), 25 боевых бронированных машин (4484), 22 артиллерийские системы (1179), 2 РСЗО (296), 1 вертолет (207), 9 БПЛА оперативно-тактического уровня (876) и 4 крылатые ракеты (209), сообщается далее. (DW)