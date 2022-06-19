Сотрудник Азербайджанского противоминного агентства (ANAMA) Шукюров Али Ширали оглы, 1992 года рождения, 19 июня при исполнении служебных обязанностей в освобожденном Джебраильском районе пострадал в результате взрыва противопехотной мины.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ANAMA.

Шукюров Али Ширали оглы был доставлен в районную больницу, прошел необходимые обследования и отпущен.

ANAMA еще раз призывает наших граждан к осторожности и бдительности на освобожденных территориях. Почувствовав себя в опасной зоне, рекомендуется прекратить движение и сообщить в колл-центры службы «102» или «112».