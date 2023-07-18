Европейский союз 19 июля может сообщить о внесении новых фигурантов в санкционный список в отношении России. Как сообщает во вторник Польское агентство печати (РАР), соответствующее решение будет принято на заседании постпредов в Брюсселе.

Как пишет агентство, санкционный список, «вероятно, будет расширен на несколько позиций». «Речь идет о людях и организациях, ответственных за дезинформационную деятельность», — заявил источник PAP.

После начала российской специальной военной операции на территории Украины государства ЕС усилили режим антироссийских санкций. По состоянию на сегодняшний день Евросоюз согласовал 11 пакетов ограничительных мер в отношении РФ. (ТАСС)