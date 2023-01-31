Иранское постпредство в ООН предупредило, что любые военные акции США против исламской республики приведут к войне, сообщает издание Newsweek.

«С точки зрения Ирана, выбор военного варианта на любом уровне означает вступление США в войну. На данный момент Иран считает такую возможность слабой», — заявили в иранском дипломатическом представительстве.

В Пентагоне один из источников заявил изданию, что Соединенные Штаты не совершали никаких ударов в Иране и не проводят там операции.

Ранее власти Израиля заявили, что атаки по Ирану достигли своих целей.

По данным издания The Wall Street Journal, воскресную атаку на Иран осуществила служба внешней разведки Израиля Моссад. Мощный взрыв в Иране произошел в ночь на 29 января. В Минобороны Ирана говорили, что это была «неудачная атака» беспилотников. (gazeta.ru)