США полностью готовы снять с Ирана санкции, идущие вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД.

Как передает РИА Новости, об этом заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Президент (США Джо) Байден дал четко понять – он готов вернуться к соблюдению Штатами (обязательств в рамках СВПД – ред.), если Иран сделает то же самое. Мы полностью готовы снять санкции, несоответствующие нашим обязательствам в рамках СВПД, что позволит Ирану получить экономическую выгоду от сделки», — сказала Томас-Гринфилд.