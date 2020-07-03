Постпред Ирана при ООН заявил о необходимости отмены санкций для противодействия COVID-19

Посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи подчеркнул необходимость отмены односторонних санкций, ослабляющих возможности стран для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает IRNA.

«Пандемия коронавируса с высоким уровнем смертности оказывает негативное влияние на экономическое и социальное положение стран, наиболее пострадавших от пандемии», заявил Тахт Раванчи на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме коронавируса.

По его словам, односторонние санкции во время пандемии оказывают негативное влияние на экономику пострадавших от пандемии стран.

«Иран — сильно пострадавшая от коронавируса страна, а также от односторонних санкций США. Тегеран хорошо осведомлена о том, как и в какой степени эти санкции, предотвращающие импорт медицинского оборудования и лекарств, ослабляют возможности этих стран в борьбе с пандемией», заявил дипломат.(Trend)