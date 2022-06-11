В период оккупации Арменией азербайджанских земель историческое, культурное и религиозное наследие нашей страны было уничтожено, оскорблено, повреждено и уничтожено. Армянский вандализм в отношении исторических памятников Азербайджана проявляется на всех оккупированных территориях. На этих землях разграблены и уничтожены сотни исторических и религиозных памятников.

Об этом говорится в письме постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Констатируется, что охрана памятников истории и культуры на территории нашей республики является международной ответственностью, так как культурное наследие азербайджанского народа является неотъемлемой частью человеческой культуры. Преступления армянских агрессоров на этих землях, преднамеренное уничтожение нашего религиозного, историко-культурного наследия, Гаагская конвенция (1954 г.), защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов, Европейская конвенция об охране археологического наследия (1992 г.) и Конвенция ЮНЕСКО об охране культурного и природного наследия 1972 г.) противоречит принципам.

В письме приводятся факты, то что Армения, провокационно эксплуатируя культурное наследие исторических земель Азербайджана, умалчивает о многочисленных фактах, которые легко разоблачают десятилетия анти-азербайджанской ненависти.

Я.Алиев отмечает, что возобновление боевых действий, последовавшее за новым актом агрессии Армении в конце сентября 2020 года, привело к освобождению более 300 городов, поселков и сел Азербайджана от армянской оккупации. В освобожденных районах обнаружилось множество свидетельств ужасающих своими масштабами разрушений и грабежей, совершенных агрессорами. Помимо прочих гражданских объектов, на этих территориях были разграблены, подвергнуты вандализму и разрушены сотни исторических, культурных и религиозных памятников. Из 67 мечетей и исламских религиозных святынь 65 были разрушены или значительно повреждены и осквернены. Были уничтожены и подверглись вандализму более 900 кладбищ.