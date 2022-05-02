Посольство США вернулось во Львов, чтобы продолжить работу на Украине. Об этом в понедельник заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

«Мы рады вернуться. Продолжим делать здесь все возможное, чтобы помочь украинцами», — сказал она на пресс-конференции во Львове.

Как сообщил мэр города Андрей Садовой, на встрече с дипломатом он обсудил вопрос строительства крупного реабилитационного центра. «[Центр] сегодня критически необходим для тяжелораненых украинцев. И здесь мы очень нуждаемся в помощи международных партнеров», — написал градоначальник в Facebook.

Квин также сообщила, что США надеются вернуть посольство в Киев до конца месяца. «Мы очень надеемся, что условия позволят нам вернуться в Киев до конца месяца», — сказала она. Квин отметила, что в этой ситуации ее главная задача — обеспечить безопасность сотрудников.