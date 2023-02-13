Посольство США в Москве рекомендовало американским гражданам не ездить в Россию.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

«Не совершайте поездок в Россию из-за непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину», — указано в сообщении американского посольства.

Кроме того, дипломаты не рекомендуют совершать поездки в России из-за возможного потенциального преследования американцев с целью дальнейшего задержания, произвольного применения законодательства, а также ограниченной возможности посольства оказывать помощь гражданам США в РФ и возможность терроризма.

В посольстве также призвали проживающих или путешествующих по России граждан США немедленно покинуть ее.

В дипмиссии США также утверждается, что российские власти могут отказать в признании гражданства США лицам с российско-американским гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу.

Там добавили, что дипломаты серьезно ограничены в своих возможностях по оказанию помощи американцам в выезде из России.