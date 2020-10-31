Посольство России предложило США серьёзно задуматься над идеей Путина

Посольство России в Вашингтоне призвало власти США обдумать идею президента Владимира Путина о разоружении, сказано в сообщении в Twitter дипмиссии.

— Никто не хочет нового ракетного кризиса. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех стран. Мы предлагаем нашим американским партнерам уделить им серьезное внимание, — отмечается в заявлении посольства.

Напомним, Владимир Путин 26 октября заявил о готовности Москвы отказаться от размещения ракет 9М729 в европейской части России при условии аналогичных действий со стороны НАТО. Именно разработку ракет 9М729 власти США назвали причиной выхода из договора РСМД (kp.ru)

| 2020-10-31T18:13:48+04:00 31 октября 2020, 17:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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