Посольство России предложило США серьёзно задуматься над идеей Путина

Посольство России в Вашингтоне призвало власти США обдумать идею президента Владимира Путина о разоружении, сказано в сообщении в Twitter дипмиссии.

— Никто не хочет нового ракетного кризиса. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех стран. Мы предлагаем нашим американским партнерам уделить им серьезное внимание, — отмечается в заявлении посольства.

Напомним, Владимир Путин 26 октября заявил о готовности Москвы отказаться от размещения ракет 9М729 в европейской части России при условии аналогичных действий со стороны НАТО. Именно разработку ракет 9М729 власти США назвали причиной выхода из договора РСМД (kp.ru)