Посольство Китая в Вильнюсе призвало литовские власти исправить ошибку, допущенную при открытии в республике представительства Тайваня. Об этом в среду сообщил журналистам представитель посольства Цюй Байхуа.

«Мы призываем правительство Литвы признать допущенную ошибку и не принижать решимость народа Китая защищать территориальную целостность и национальную безопасность своей страны», — заявил он.

Китайская сторона, по словам представителя посольства, неоднократно обращала на это внимание Вильнюса, но Литва осталась к просьбам глуха. «Положительного ответа не последовало», — сказал дипломат.

Он отметил, что Пекин не собирается оспаривать право балтийской республики развивать экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами. «Мы не препятствуем предпринимательским связям Литвы с Тайванем, — утверждал Байхуа. — Проблема в названии представительства, которое противоречит принципу «единого Китая». В других странах такие офисы действуют как представительство Тайбэя.