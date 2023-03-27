Посольство Израиля в США закрыто из-за призыва профсоюза ко всем работникам госслужб выйти на протесты против судебной реформы.

Как передает #, об этом сообщил представитель израильской дипмиссии в США Элад Стромайер в Twitter.

«Крупнейший профсоюз Израиля дал указание всем государственным служащим объявить забастовку, включая дипломатические представительства Израиля по всему миру. Посольство Израиля будет закрыто сегодня до дальнейшего уведомления, и консульские услуги предоставляться не будут», — написал Стромайер.