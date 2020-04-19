Посольство Азербайджана в России обратилось к желающим вернуться на родину согражданам

Как известно, в рамках предпринимаемых усилий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции государственная граница между Азербайджаном и Россией была временно закрыта и ряд граждан Азербайджанской Республики были вынуждены остаться в Российской Федерации.

Как сообщили московскому корреспонденту АПА в посольстве Азербайджана в РФ, для организации их возвращения на родину 18 апреля этого года был запущен портал www.evegedirem.info. Здесь граждане Азербайджана, проходя онлайн регистрацию, получают электронную очередь, в соответствии с которой определяются даты возвращения наших граждан в Азербайджан.

В связи с этим на горячую линию Посольства поступают многочисленные звонки с просьбой помочь пройти регистрацию. Сообщаем, что с 10 часов 00 минут 18 апреля 2020 года Посольство не занимается регистрацией граждан Азербайджана на данном сайте. Каждый гражданин, намеревающийся выехать в Азербайджан, должен ЛИЧНО заполнить соответствующие поля и получить свой порядковый номер.

| 2020-04-19T23:35:16+00:00 20 апреля 2020, 03:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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