Посольство Азербайджана в России обратилось к желающим вернуться на родину согражданам

Как известно, в рамках предпринимаемых усилий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции государственная граница между Азербайджаном и Россией была временно закрыта и ряд граждан Азербайджанской Республики были вынуждены остаться в Российской Федерации.

Как сообщили московскому корреспонденту АПА в посольстве Азербайджана в РФ, для организации их возвращения на родину 18 апреля этого года был запущен портал www.evegedirem.info. Здесь граждане Азербайджана, проходя онлайн регистрацию, получают электронную очередь, в соответствии с которой определяются даты возвращения наших граждан в Азербайджан.

В связи с этим на горячую линию Посольства поступают многочисленные звонки с просьбой помочь пройти регистрацию. Сообщаем, что с 10 часов 00 минут 18 апреля 2020 года Посольство не занимается регистрацией граждан Азербайджана на данном сайте. Каждый гражданин, намеревающийся выехать в Азербайджан, должен ЛИЧНО заполнить соответствующие поля и получить свой порядковый номер.