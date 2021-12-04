Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Индию, несмотря на тревоги, связанные с распространением «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.
По его словам, визит российского лидера будет однодневным, но очень насыщенным. До переговоров на высшем уровне пройдет встреча глав МИД РФ и Индии Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара, заседание межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и встреча министров обороны Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.
Дипломат отметил, что после переговоров следует ожидать договоренностей в сферах транспорта, науки и техники, космоса, военного и военно-технического сотрудничества, а также образования и культуры.
«Работа над ним ведется, это будет документ большой значимости, охватывающий практически все стороны двусторонних связей нашего международного сотрудничества – от повестки дня ООН, реформирования этой организации до урегулирования региональных кризисов и продвижения в двустороннем измерении», — добавил он.
Он сообщил, что в заявлении также будут отмечены традиционные ценности. Среди них, например, уважение центральной роли ООН, сохранение стратстабильности, приверженность многополярности, совместный вклад в борьбу с новыми вызовами и угрозами.
Ранее сообщалось, что по итогам встречи планируется подписать порядка 10 двусторонних соглашений (aif. ru)