Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Индию, несмотря на тревоги, связанные с распространением «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

По его словам, визит российского лидера будет однодневным, но очень насыщенным. До переговоров на высшем уровне пройдет встреча глав МИД РФ и Индии Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара, заседание межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и встреча министров обороны Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.

Дипломат отметил, что после переговоров следует ожидать договоренностей в сферах транспорта, науки и техники, космоса, военного и военно-технического сотрудничества, а также образования и культуры.

Кудашев рассказал, что итогом встречи лидеров двух стран станет масштабное совместное политическое заявление.

«Работа над ним ведется, это будет документ большой значимости, охватывающий практически все стороны двусторонних связей нашего международного сотрудничества – от повестки дня ООН, реформирования этой организации до урегулирования региональных кризисов и продвижения в двустороннем измерении», — добавил он.

Он сообщил, что в заявлении также будут отмечены традиционные ценности. Среди них, например, уважение центральной роли ООН, сохранение стратстабильности, приверженность многополярности, совместный вклад в борьбу с новыми вызовами и угрозами.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи планируется подписать порядка 10 двусторонних соглашений (aif. ru)