Посол Украины в США рассказал о влиянии выборов на отношения двух стран

«Я думаю, ничего не изменится, разве какие-то акценты. Двухпартийная поддержка не позволит поменять курс, кто бы не был избран… Это же касается и поддержки Украины — финансовой, экономической, безопасности», — сказал посол в интервью «РБК-Украина», опубликованном в понедельник. По его мнению, возможно, будут какие-то изменения в торгово-экономических отношениях с Украиной.

«Это (визит – ред.) может произойти и до выборов, но дело в том, что мы работаем над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не визитом ради визита. Если речь шла бы о таком визите, он бы мог уже состояться, или мы бы старались его организовать еще до выборов. Но речь идет о полноценном визите, с обязательным посещением двух или более штатов», — отметил Ельченко.(РИА Новости)