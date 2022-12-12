Посол Украины Владислав Каневский в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева посетил Аллею почетного захоронения. Об этом Каневский сообщил на своей странице в Facebook.

«19 лет назад ушел из жизни общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев — выдающийся государственный деятель, способствовавший возрождению и консолидации Азербайджана, а также укреплению и расширению дружеских отношений с Украиной!

Прогрессивные идеи и реформы, заложенные Гейдаром Алиевым, позволили Азербайджану войти в XXI век как сильное и независимое государство, способное преодолевать тяжелые испытания и вызовы и уверенно двигаться вперед!» — написал посол.