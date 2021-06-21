Посол США в РФ Джон Салливан может вернуться в Москву до конца текущей недели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Салливан покинул Россию в конце апреля после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров рекомендовал ему отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.

Этому предшествовал уход российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в марте для проведения консультаций в Москве. Причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.