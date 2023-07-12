Посол России вызван в МИД Ирана.

Как передает #, об этом сообщили в МИД Ирана.4

Посол России был вызван в МИД по содержанию декларации шестого раунда стратегических переговоров между министрами иностранных дел России и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива по трем островам Ирана — Абумуса, Большой и Малый Тонб.

Иран выразил протест содержанию декларации.

Помощник министра иностранных дел Ирана, глава департамента стран Персидского залива МИД Алиреза Энаяти Абумуса, принявший участие во встрече, подчеркнул, что острова Большой и Малый Томб навсегда принадлежат Ирану, и призвал Россию скорректировать свою позицию по этому вопросу.

Посол России подчеркнул, что с уважением относится к территориальной целостности Ирана, и как можно скорее проинформирует Москву о ситуации.