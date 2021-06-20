Посол России в США Анатолий Антонов прилетел в Вашингтон. Его вызывали в Москву в марте для консультаций после обострения отношений между странами. Одной из главных задач посол назвал реализацию договоренностей Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности.

«Одна из главных наших задач — это скорейшая, но главное качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности»,— сказал господин Антонов «РИА Новости».

По словам посла, Россия и США планируют оперативно определиться «по проведению первых консультаций». Москва рассчитывает, что диалог поможет выявить, «какие возможны договоренности в области глобальной безопасности».

Антонов был вызван в Москву, после того как президент США Джо Байден в интервью каналу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Спустя месяц посол США в Москве Джон Салливан также уехал на консультации. Решение о возвращении послов было принято в ходе саммита РФ—США в Женеве 16 июня. Кроме того, по информации американской стороны, Москва и Вашингтон договорились работать над проблемами дипмиссий. (kommersant.ru)