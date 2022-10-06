Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что с послом России в Казахстане, которого накануне вызвали в министерство иностранных дел, состоялся «довольно жесткий разговор». Вызов российского посла в МИД Казахстана последовал после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором она выразила возмущение возвращением в Астану посла Украины Петра Врублевского.

«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», — сказали в МИД Казахстана в комментарии Азаттыку.

4 октября МИД России вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева, заявив о возвращении в Астану украинского дипломата Петра Врублевского. Внешнеполитическое ведомство России заявило, что «вызывает возмущение развитие ситуации вокруг скандально «убывшего» 8 сентября в Киев посла Украины в РК Петра Врублевского».

«Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причём явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол РК Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации», — заявили в МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем заявлении применила в отношении дипломата словосочетания «воинствующий русофоб», «одиозный националист».

5 октября министерство иностранных дел Казахстана отреагировало на заявления Захаровой. В МИД Казахстана заявили, что «смотрят с непониманием» на слова Захаровой.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров отметил, что «тональность ее [Захаровой] заявления диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров». (azattyq.org)