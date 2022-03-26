Российский посол в Польше Сергей Андреев рассказал в субботу, 26 марта, в интервью «Известиям» об отношениях Москвы и Варшавы.

«У нас отношения с Польшей всегда были не простые, вопрос, конечно, в степени той недоброжелательности, которая существует вокруг нас. Я приехал сюда осенью в сентябре 2014 года, то есть уже <…> после начала острого конфликта на востоке Украины. Так что собственно все эти 7,5 лет наши отношения катились по наклонной плоскости. И мне много раз задавали вопрос, раз за разом: что, наши отношения уже достигли дна? Я говорю: вот когда ты думаешь, что уже достигли дна, как раз в этот момент снизу и постучали», — отмечает дипломат.

По его мнению, у России и Польши есть прочный запас в отношениях. Однако при условии отсутствия изменений в российско-польских отношениях может наступить момент, когда дипломатическое ведомство просто физически не сможет выполнять свою миссию. Тогда, считает Андреев, в Польше уже нельзя будет существовать в традиционном режиме.

«Наши польские партнеры в ответ на наши протесты в связи с, в общем-то, совершенно недопустимым, вопиющим, откровенным нарушением самых элементарных норм Венской конвенции от дипломатических отношений отделываются демагогическими рассуждениями в связи с якобы агрессией России на Украине», — с сожалением подытожил посол.

Ранее, 25 марта, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что выдача виз гражданам России в рамках введения антироссийских санкций должна быть остановлена. До этого заместитель министра финансов Польши Себастиан Скуза сообщил о заморозке на счетах в стране свыше 160 млн злотых ($38 млн).

23 марта Андреев сообщил о заморозке Польшей счетов посольства на полгода. Он подчеркнул, что это создает ненормальные условия для деятельности диппредставительств. В этот же день Андреев сообщил о получении ноты о высылке 45 дипломатов. Все они, по мнению Варшавы, осуществляли деятельность, несовместимую с занимаемым ими статусом (aif.ru)