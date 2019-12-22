Посол Ирана заявил, что Европа не может помочь Тегерану

Европа не способна реализовать по настоящему эффективные меры для помощи Тегерану в противостоянии санкциям со стороны США. Такое мнение высказал посол Ирана во Франции Бахрам Гасеми.

«США продолжают придерживаться политики максимального давления, а европейцы, похоже, не могут принять действенные меры в отношении Ирана», — цитирует его в воскресенье агентство ISNA.

Посол добавил, что «иранская сторона пыталась поверить президенту Франции Эмманюэлю Макрону, но его план так и не привел к желаемым результатам». «Многие уже считают, что этот план неэффективен», — подчеркнул он. (ТАСС)