Нота посольства Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике, адресованная Министерству иностранных дел, поступила 3 апреля.

Как передает #, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде сообщил, что в связи с указанным вопросом в тот же день в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики был вызван посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейид Аббас Мусави.

Говорится, что в указанной ноте утверждения иранской стороны в связи с азербайджанскими СМИ не отражают действительности, иранской стороне была предъявлена ответная нота, а также список ряда статей, распространяемых в иранских СМИ против Азербайджана.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер в целях предотвращения распространения в иранских СМИ ложной и предвзятой информации против Азербайджана.