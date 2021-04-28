Посол Ирана посетил МИД России

Со своей стороны МИД РФ информировал, что посол Ирана в ведомстве встречался с заместителем министра Андреем Руденко. «В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, включая ситуацию в регионе Центральной Азии и Закавказье»,- говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.