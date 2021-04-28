Посол Ирана посетил МИД России

Посол Ирана Казем Джалали посетил МИД РФ на фоне утечки записи разговора главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа и заявил журналистам, что эта тема не обсуждалась.
«Нет», — сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. «Обсуждали наши обычные дела», — добавил он.
Со своей стороны МИД РФ информировал, что посол Ирана в ведомстве встречался с заместителем министра Андреем Руденко. «В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, включая ситуацию в регионе Центральной Азии и Закавказье»,- говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.