Посол Ирана опроверг информацию о вывозе золота из Венесуэлы

Информация о том, что Иран вывозит золото из Венесуэлы, не соответствует действительности, заявил иранский посол в Каракасе Ходжат Солтани.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон подозревает иранскую авиакомпанию Mahan Air в вывозе золота из Венесуэлы.
«Информация о перевозке девяти тонн золота из Венесуэлы в Иран в обмен на топливо на 100% является неправдой, ведь существуют и другие способы клиринга – экспорт нефти в обмен на товары, продукты, кофе, какао и множество другой продукции», — сказал Солтани в интервью телеканалу Al-Alam.