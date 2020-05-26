Посол Ирана опроверг информацию о вывозе золота из Венесуэлы

 Информация о том, что Иран вывозит золото из Венесуэлы, не соответствует действительности, заявил иранский посол в Каракасе Ходжат Солтани.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон подозревает иранскую авиакомпанию Mahan Air в вывозе золота из Венесуэлы.
«Информация о перевозке девяти тонн золота из Венесуэлы в Иран в обмен на топливо на 100% является неправдой, ведь существуют и другие способы клиринга – экспорт нефти в обмен на товары, продукты, кофе, какао и множество другой продукции», — сказал Солтани в интервью телеканалу Al-Alam.
| 2020-05-26T22:25:50+04:00 27 мая 2020, 00:59|12345 (Пока оценок нет)
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