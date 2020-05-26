Посол Ирана опроверг информацию о вывозе золота из Венесуэлы

Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа прежде сообщало, что Вашингтон рассматривает вопрос о мерах, которые можно предпринять по отношению к Ирану из-за поставок топлива в Венесуэлу. Кроме того, по словам этого чиновника, Вашингтон обладает высокой степенью уверенности в том, что правительство Венесуэлы платит Ирану в ответ «тонны золота».