Посол ЕС предложил создать новый план в отношениях с Россией

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Такое предложение, как отмечает агентство, Эдерер сделал во время обеда с главой дипломатии Жозепом Боррелем в понедельник. Эдерер заявил, что «позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте» и должна быть изменена, он также рекомендовал Европейскому совету поручить Боррелю разработать новый план дальнейших шагов, пишет Блумберг. Помимо Эдерера, на мероприятии присутствовали ряд высокопоставленных чиновников ЕС.
Официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали отказалась давать комментарии по поводу того, какие темы обсуждались во время обеда. По ее словам, главы МИД стран ЕС пришли к общему мнению о «сохранении актуальности реализации пяти основных принципов (в отношениях с РФ), а также о более общем походе сопротивления, сдерживания и взаимодействия с Россией там, где это необходимо».