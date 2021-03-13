Посол ЕС предложил создать новый план в отношениях с Россией

Официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали отказалась давать комментарии по поводу того, какие темы обсуждались во время обеда. По ее словам, главы МИД стран ЕС пришли к общему мнению о «сохранении актуальности реализации пяти основных принципов (в отношениях с РФ), а также о более общем походе сопротивления, сдерживания и взаимодействия с Россией там, где это необходимо».