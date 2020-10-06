Посол Азербайджана в Беларуси проинформировал белорусского министра о нападении вооруженных сил Армении на Азербайджан

Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов встретился с министром информации этой страны Игорем Луцким.

Как сообщили во вторник Trend в посольстве, в ходе встречи посол Гандилов подробно проинформировал белорусского министра о нападении вооруженных сил Армении на Азербайджан 27 сентября и о том, что к этому нападению серьезно готовились в течение последних двух месяцев.

В качестве примера регулярных провокаций армянской стороны посол отметил попытку нападения вооруженных сил Армении в направлении Товуза 12-16 июля 2020 года, политику незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана, перекрытие Арменией водных источников на оккупированных территориях, проведенные в Нагорном Карабахе военные учения, провокационные заявления руководства Армении, решение о переносе парламента так называемой «нагорно-карабахской республики» в Шушу, создание 20-тысячной «народной армии» из добровольцев.

Было подчеркнуто, что с территории Армении ракетным обстрелам подверглись находящиеся вдали от зоны боевых действий города Гянджа, Мингячевир, Хызынский и Абшеронский районы, в результате чего есть убитые и раненые среди мирного населения, жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры нанесен серьезный ущерб.

Латиф Гандилов сообщил, что главная цель обстрелов гражданских объектов Азербайджана с армянской территории — спровоцировать Азербайджан, на ответные удары по территории Армении и тем самым вовлечь в конфликт страны ОДКБ.

Посол представил министру новые материалы, чтобы более подробно рассказать о проблеме в белорусских СМИ и обеспечить объективность освещения.

Принимающие участие во встрече советник посольства Рустамов и второй секретарь Мамедов представили сотрудникам министерства соответствуюшие видеозаписи и печатные материалы.