Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов провел встречу с парламентским секретарем МИД Латвии Гундой Рейре.

Как передает # со ссылкой на посольство, в ходе беседы обсуждены перспективы двустороннего стратегического партнерства.

«Мы выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Латвией и обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства», — отметил посол Эльнур Султанов.

В свою очередь, представитель МИД Латвии сообщил, что Гунда Рейра высоко оценила успешное развитие двустороннего диалога.

В ходе встречи была также обсуждена ситуация в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период.

Эльнур Султанов проинформировал Гунду Рейне о проводимых восстановительных работах на освобожденных территориях, о ситуации на дороге Ханкенди-Лачын и об усилиях Азербайджана по установлению мира в регионе.