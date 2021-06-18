Опустынивание и засуха – проблема, с которой столкнулись многие страны, в том числе Азербайджан. В ней виновато экстенсивное сельское хозяйство, неразумное отношение к зеленым ресурсам, а также изменение климата. В результате эрозионных процессов, многократного засоления и деградации почвы, та становится непригодной для растительности. Опустынивание характерно для некоторых частей Азербайджана, и если не предпринять своевременные меры, данный процесс затронет все большие площади.

После освобождения оккупированных территорий выяснилось, что этот процесс имеет место и в Карабахе. Виной тому варварское отношение Армении к нашей природе на протяжении всех лет оккупации – массовая вырубка лесов, а также преднамеренное перекрытие в летний сезон Сарсангского водохранилища объемом 560 млн кубометров. Это вызвало серьезные проблемы с орошением более 100 тыс. га пахотных земель.

Сейчас важно направить силы на устранение негативных последствий. Напомним, что Азербайджан является участником Конвенции ООН «О борьбе с опустыниванием». До 2030 года планируется восстановить 170 тыс. гектаров деградированных земель, в том числе на освобожденных территориях.

По словам руководителя экологического общества «Рузгар» Ислама Мустафаева, в Азербайджане по некоторым данным процесс опустынивания идет на 42% земель. Но эта цифра называлась еще лет 40 назад, и она полностью на сегодняшний день не подтверждена и не опровергнута. Он подчеркнул, что основная причина в изменении климата.

Все признаки пустыни имеются лишь на небольшой территории в районах Сальян и Гарадаг. Что касается опустынивания, то это глобальная проблема, которая уже затронула средние широты, в том числе этот процесс активно идет в странах Южного Кавказа– Азербайджане, Грузии и Армении.

То, что опустынивание имеет место, можно сказать и без исследований. Если сравнить некоторые территории по воспоминаниям из детства и в наши дни, то можно понять, как они изменились, исчезла зелень, даже трава редко где растет. Речь, по словам эколога, в частности, о Южном Мугане, Билясуварском, Саатлинском, Сальянском, Имишлинском, Бейлаганском районах. Там уже имеются признаки тропического климата – дождь идет только с ноября до марта, а потом много месяцев дождя практически нет. Это приводит к обеднению растительного покрова на данных территориях. Нужна адаптация к новым климатическим условиям, посадка растений, устойчивых к засухе.

Что касается Карабаха, то уничтожение зеленых насаждений и неправильное ведение сельского хозяйства со стороны оккупантов привело, как говорит Мустафаев, к началу процесса опустынивания. Он подчеркнул необходимость восстановления лесов, хотя это длительный процесс, но и процесс опустынивания происходит медленно, потому есть все шансы вернуться к исходному состоянию.

Эколог Тельман Зейналов в свою очередь отметил, что сейчас в Карабахе проводятся экологические исследования, мониторинги, которые призваны оценить состояние природы. В частности, геологи изучают геологическое состояние данной территории, количество вод – подземных и поверхностных и т.д.

Он подчеркнул, что нужно бороться с экологическими последствиями оккупации, а также с последствиями изменения климата. А именно, необходимо еще более активно высаживать деревья, которые препятствуют опустыниванию, предотвращать загрязнение окружающей среды.

«У компаний, работающих в стране, необходимо требовать экологический паспорт, отвечающий требованиям того региона, в котором они функционируют. Кроме того, их надо подключать к озеленению, но и оно должно идти по стандартам, которые есть для каждой климатической зоны. Это должно согласовываться с Минэкологии», –резюмировал эколог.