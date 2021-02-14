После землетрясения в Японии на АЭС в Фукусиме разлилась радиоактивная вода

После мощного землетрясения на северо-востоке Японии на АЭС в Фукусиме обнаружили утечку радиоактивной воды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company).

Специалисты компании обследовали АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2». На первом энергоблоке АЭС «Фукусима-2» из бассейна с отработавшим ядерном топливом на пол вылилось около 160 миллилитров воды, из другого бассейна — 1,4 литра жидкости.

Уточняется, что расплескавшаяся вода не влияет на процесс охлаждения отработавшего топлива.

Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Японии 13 февраля, его эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима. По последним данным, число пострадавших в результате землетрясения превысило 100 человек.