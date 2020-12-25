«После такого промаха антироссийские санкции будут усилены» — Алекс Григориевс

Расследование Навального о том, как российские власти руками своих спецслужб пытались его убить – стало последней бомбой уходящего 2020 года в России. При этом, Навальному также удалось каким-то чудесным образом поговорить с одним из членов команды, который, якобы, принимал участие в этом деле.

Как бы там ни было, данный прецедент с «Новичком» напоминает «дело Солсбери», когда были отравлены дочь и отец Скрипали, за что в отношении России были приняты санкции. Все это, естественно, не очень-то расшатало власть, однако сильно ударило по ее международному имиджу.

Комментируя # последний провал спецслужб России, латвийский эксперт Алекс Григориевс заявил, что сегодня все являются свидетелями агонии путинского режима.

«Важнейший институт власти, таинственная, сверхчеловеческая Федеральная Служба Безопасности выставлена на посмешище, как организация, специализирующаяся по трусам Навального. Полным ходом идет процесс десакрализации российской власти, ее банализации. Конечно, после такого промаха антироссийские санкции будут усилены и не только из-за Навального, но и за другие акты государственного терроризма, например, за хакерские атаки на американские органы государственной власти», — сказал аналитик.

По его словам, российские власти не представляют себе, с кем связались и вообще демонстрируют редкий непрофессионализм.

Аналитик также сказал, что данная ситуация до вооруженного конфликта, конечно же, не доведет, однако вполне возможно пополнение списка губительных для российской экономики серьезных санкций.

«Результаты этих санкций не заставят себя долго ждать. Россия и ее экономика будут становиться все более токсичными. Бегство населения и отток капитала из России продолжится. Парадоксальным образом агонизирующий режим склонен к внешнеполитическим авантюрам, некоторые из которых могут оказаться тактически успешными. Размещение российских войск на территории Азербайджана как раз является таким временным тактическим успехом», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, приведет ли этот процесс к трансформации власти, аналитик сказал, что серьезная трансформация власти в России неизбежна, но трудно назвать хотя бы приблизительные сроки.

«Долготерпение российского народа хорошо известно. И, самое главное, нет никакой гарантии, что новый режим и новая власть будут лучше, чем нынешние», — резюмировал он.