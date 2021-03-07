После скандала с аудиофайлами в Грузии потребовали отставки премьера

Грузинская партия «Лело» требует начать следствие по делу об опубликованной оппозиционной телекомпанией «Пирвели» аудиозаписи, а также отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и начальника Службы госохраны Анзора Чубинидзе, передает «Новости-Грузия».

Заявление партии стало реакцией на сюжет, выпущенный оппозиционной телекомпанией «Пирвели» — в СМИ опубликовали аудиозапись, аутентичность которой не подтверждена.

Аудиозаписи, компрометирующие Беру Иванишвили — сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», а также нынешнего премьера Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников, обнародовал в субботу вечером телеканал «Пирвели».

В телекомпании утверждают, что в их распоряжении оказалась запись телефонного разговора, во время которого в подробностях обсуждается наказание школьника, оставившего негативный комментарий на странице Беры Иванишвили в Facebook.

Во время разговора два человека, голоса которых похожи на голоса Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили, говорят, что 15-летний парень настолько в итоге был напуган, что перестал ходить в школу.

Разговор содержит чрезвычайно грубую и нецензурную лексику, при этом его участники подшучивают над жертвой. Авторы сюжета подчеркивают, что не ручаются за подлинность записи.

На еще одной аудиозаписи человек с голосом Беры поручает генерал-майору Анзору Чубинидзе «выбить извинения» из обидчика.

При этом телеканал утверждает, что «на разборку» с подростком отправился целый отряд — «полицейские машины с мигалками», и высказывает предположение, что там мог находиться Вахтанг Гомелаури – бывший глава охраны Иванишвили, теперь министр внутренних дел Грузии.

Авторы сюжета предполагают, что записи были сделаны в 2015-2016 годах. Продюсеры «Пирвели» заявили, что они располагают и другими записями разговоров, якобы с участием членов правящей партии. Они обещают продолжать их публикации.

После скандального телеэфира возле центрального офиса «Грузинской мечты» сразу же началась акция — гражданские активисты из оппозиционного «Движения за Грузию» пришли на митинг с плакатами «Бера + Ираклий = насилие!», «Мафиозная семья Иванишвили». Митингующие также потребовали проведения внеочередных выборов и освобождения политзаключенных. После этого они направились на проспект Руставели, чтобы продолжить акцию уже возле парламента.

Параллельно с выходом сюжета в офисе «Грузинской мечты» проходило заседание политсовета партии. Комментируя записи, один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе назвал их «абсолютной фабрикацией». Он утверждает, что сюжет является компиляцией из отдельных фраз разговора, который состоялся еще в 2010 году, то есть до прихода партии Иванишвили во власть.