Анджела Рейнер покинула пост заместителя премьер-министра Великобритании и заместителя лидера Лейбористской партии на фоне серьезного политического скандала, в ходе которого одну из ключевых фигур в правительстве Кира Стармера обвинили в недоплате налогов при покупке квартиры. На место Рейнер Стармер назначил своим заместителем Дэвида Лэмми, до сих пор возглавлявшего Министерство иностранных дел.

Рейнер занимала посты заместителя премьер-министра, заместителя лидера Лейбористской партии и министра по делам жилья, курируя жилищное строительство — один из приоритетов правительства.

Больше всего проблем для Стармера создает то обстоятельство, что заместитель лидера избирается членами партии, и теперь эти внутрипартийные выборы нужно проводить заново.

В письме Стармеру об отставке Рейнер написала, что берет на себя полную ответственность за допущенную ею «ошибку».