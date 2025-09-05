Анджела Рейнер покинула пост заместителя премьер-министра Великобритании и заместителя лидера Лейбористской партии на фоне серьезного политического скандала, в ходе которого одну из ключевых фигур в правительстве Кира Стармера обвинили в недоплате налогов при покупке квартиры. На место Рейнер Стармер назначил своим заместителем Дэвида Лэмми, до сих пор возглавлявшего Министерство иностранных дел.
Рейнер занимала посты заместителя премьер-министра, заместителя лидера Лейбористской партии и министра по делам жилья, курируя жилищное строительство — один из приоритетов правительства.
Больше всего проблем для Стармера создает то обстоятельство, что заместитель лидера избирается членами партии, и теперь эти внутрипартийные выборы нужно проводить заново.
В письме Стармеру об отставке Рейнер написала, что берет на себя полную ответственность за допущенную ею «ошибку».
Стармер в ответном письме (три страницы от руки) написал, что ему «грустно» расставаться с министром при подобных обстоятельствах, однако она правильно поступила, обратившись к независимому советнику по этике.
Отставке Рейнер предшествовало заключение независимого советника по этике сэра Лори Магнуса о том, что она нарушила кодекс поведения министров.
После отставки своей заместительницы Стармер начал перестановки в кабинете министров, которые затрагивают не только освободившееся кресло Рейнер.
Новым заместителем премьер-министра назначен Дэвид Лэмми, до сих пор занимавший пост министра иностранных дел.
Форин офис, в свою очередь, возглавит Иветт Купер, до этого руководившая Министерством внутренних дел.
Новым министром внутренних дел станет Шабана Махмуд, занимавшая пост министра юстиции и известная своей борьбой с переполнением тюрем.
Также объявлено об отставках министра по делам Шотландии и главы лейбористской фракции в Палате общин. О назначениях на их место пока не сообщалось. (bbc.com)