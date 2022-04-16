Минобороны РФ признало, что ракетный крейсер «Москва», флагман Черноморского флота России затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом сообщил ТАСС.

«Ранее на ракетном крейсере «Москва» после пожара, который произошел 13 апреля, сдетонировал боезапас», уверяет МО РФ. По его данным, судно получило серьезные повреждения. Весь экипаж эвакуировали. А вот «причины произошедшего устанавливаются». Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации с крейсером, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«При буксировке.. в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — сообщили в ведомстве. Там напомнили, что пострадавших нет, и весь экипаж «Москвы» был эвакуирован на другие корабли ЧФ.

Представители властей Украины до этого сообщили, что корабль был атакован украинскими ракетами «Нептун», но Россия этого упорно не признает.

Тем не менее, по словам чиновника из Минобороны США, две украинские ракеты «Нептун» в начале этой недели поразили в Черном море российский флагман «Москва». Об этом сообщает New York Times.

В более подробной оценке американского чиновника говорится, что удар и последующее затопление корабля стали результатом ударов украинской ракеты. Его заявление стало первым подтверждением США, что затопление российского крейсера произошло в результате украинского удара.

Корабль был поражен примерно в 65 морских милях к югу от Одессы. Перед тем, как затонуть, какое-то время крейсер двигался своим ходом. По словам американского чиновника, затопление «Москвы» нанесло серьезный удар по военным планам России. На борту крейсера были крылатые ракеты.

На данный момент у американской разведки нет данных по точному количеству жертв. Говорится лишь о том, что какая-то часть экипажа была замечена, когда их подобрали спасательные шлюпки.

Кремль отрицает причастность украинских военных к затоплению крейсера и утверждает, что вспыхнул пожар, в результате которого взорвались боеприпасы на борту, что привело к серьезным повреждениям судна и вынудило экипаж военного корабля эвакуироваться.

Минобороны Великобритании выпустило ежедневную сводку о происходящем на войне в Украине – ее составляют на основе разведданных. И сегодня она целиком была посвящена потере флагмана Черноморского флота России, крейсера «Москва».

Вот что по этому поводу сообщили британские военные:

Крейсер играл важную роль и как командный корабль, и как узел противовоздушной обороны;

Судно советской постройки было одним из трех крейсеров класса «Атлант» (Slava-class в кодификации НАТО) в составе российского флота. «Москву» ввели в эксплуатацию в 1979 году, с тех пор ее несколько раз значительно модернизировали, очередную доработку корабль прошёл лишь в прошлом году;

Россия с начала войны потеряла уже два ключевых военных корабля. Помимо «Москвы», это большой десантный корабль «Саратов». Скорее всего, эти потери вынудят Россию пересмотреть свою позицию в Черном море.

Любопытно, насколько сильный это удар по боеспособности российской армии? Во-первых, это был флагман, то есть самый мощный военный корабль на Черном море. А, во-вторых, на его борту имелись крылатые ракеты. И теперь это судно, стараниями украинских военных, покоится на дне морском.

Это событие по просьбе # комментирует Павло Лакийчук, военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Украина):

— В 1982 году, во время Фолклендского конфликта, аргентинской ракетой «Экзосет» был потоплен британский эсминец «Шеффилд». Пожар на корабле длился почти двое суток, спасательная операция — пять дней, пошел на дно «Шеффилд» почти через неделю после непосредственного удара. Кстати, тоже при буксировке. Так что, пошла на дно «Москва» через полчаса после попадания ей в борт «Нептунов» или шесть часов спустя — не столь важно. Даже если бы её притащили в Килен-бухту Севастополя (там 13-й судоремонтный завод ЧФ) — корабль после таких повреждений «не жилец», дальнейший маршрут ему был предопределен — в Инкерман «на иголки».

Что касается экипажа, а на корабле его было человек 470-480 плюс 30-50 офицеров походного штаба — участь большинства из них незавидная — два заряда по 150 килограммов тротила плюс взрыв боезапаса корабля не дали многим дожить до спасательной операции, которая в условиях штормового моря была не очень эффективной.

Что была «Москва» для Черноморского флота? Флагман в ВМФ СССР/РФ — понятие несколько отличное от флотов развитых стран мира — это не столько специальный корабль управления, сколько, традиционно, самая большая махина. Тем не менее, ракетный крейсер «Москва» 1164 проекта, корабль океанской зоны, узкоспециализированный на борьбе с авианосными группами противника в закрытом Черном море был неэффективным по своему основному назначению. Использовался как плавучий командный пункт флота в ходе локальных конфликтов — в 2008 году в Грузии, с 2015 года — в Сирии. Кроме того, это был единственный корабль на ЧФ, технически способный обеспечивать групповое/зональное ПВО/ПРО ордера кораблей, благодаря наличию в его комплексе вооружения ЗРК С-300Ф «Форт». Однако, как видим, ни «Форт», ни средства ПВО самообороны — ЗРК «Оса-М» и шесть АК-630 не смогли остановить украинские ракеты.

В чем причина, в неподготовленности экипажа или устарелости технической части, разбираться уже поздно. Фактически обеспечивать ПВО группировки российских сил в Черном море больше некому. И это большая тактическая победа украинского флота на море. Система управления силами также нарушена. Но на небольшой промежуток времени — россияне могут за несколько дней запустить резервную, через один из относительно современных фрегатов 11356 проекта — скорее всего роль флагмана перейдет временно или постоянно к «Адмиралу Григоровичу». Что касается главного комплекса корабля — «Базальт»/»Вулкан», он не приспособлен к нанесению ударов по наземным целям, поэтому утрата «Москвы» не сильно повлияет на интенсивность обстрелов россиянами украинских городов.

В Средиземном море тусуются ещё два «убийцы авианосцев» — «Адмирал Устинов» и «Варяг», но вряд ли эти морально устаревшие корабли могут представлять серьезную угрозу современным авианосцам США и кораблям их АМГ — утрата «Москвы» на расклад сил и здесь серьезно не повлияет.

Уничтожение «Москвы» большая символическая победа Украины: вряд ли много жителей Бурятии или Карачаево-Черкесии когда-нибудь слышали о крейсере «Москва». А о том, что украинцы обстреляли ракетами Москву — услышат… Никогда не надо называть военные корабли именами своих столиц. Это плохой знак!