Как остановить Путина? Этим вопросом сейчас задается вся мировая общественность, ломают головы лидеры мировых держав, свои рекомендации дают известные политологи.

Уже ясно стало всем, что его совершенно не интересует судьба человечества, более того — даже судьба России, собственного народа, юнцов, которых он отправляет на бойню. Его не пугают санкции, которые в ближайшее время ввергнут страну в апокалипсис, не волнуют потери личного состава российской армии, которые уже исчисляются тысячами, не останавливают расходы на ведение войны, составляющие 20 млрд долларов в сутки.

Напавшей на Украину России противостоит только сама Украина. Да, мир обеспечивает ее вооружением, боеприпасами, самолетами, ракетами, беспилотниками, деньгами, оказывает масштабную гуманитарную помощь. Но воюют-то с агрессором только сами украинцы. А ведь они защищают сейчас от российского фашизма не только свою страну, но и весь западный мир. Потому как сам Путин открыто обозначил свои дальнейшие планы еще в декабре в своем ультиматуме США и НАТО по продвижению в страны СНГ и Восточной Европы.

Но почему ведущие мировые державы не решаются нанести сокрушительный удар по потерявшему чувство реальности агрессору? Почему не закрывают небо над Украиной, не объявляют над ней бесполетную зону? Не хотят сбивать российские бомбардировщики, чтобы не дать повод Путину нажать на ядерную кнопку, которой он и так пугает Запад при любом удобном случае?

Так ему и повода не надо – если взбредет в голову, он ее нажмет. Как уже стало ясно всем мировым лидерам, здравомыслие он свое уже давно растерял. Чего уж ждать-то? И так опоздали на целых 14 лет – голову агрессору надо было размозжить еще когда он напал на Грузию в 2008 году, следующий повод он дал в 2014-м, нахрапом оторвав от Украины Крым и Донбасс.

Уже надо наносить превентивные удары по логову самого озверевшего безрассудного старца, который, как утверждают многие российские политологи, в том числе Валерий Соловей, смертельно болен, и готов увести за собой все человечество. «После меня хоть потоп» — похоже, такими категориями мыслит этот обезумевший житель бункера.

Если даже он не нанесет ядерный удар, то ядерную угрозу уже создает, о чем говорят захват Чернобыльской АЭС российскими агрессорами и ночной обстрел Запорожской АЭС с дальнейшим пожаром, благо он вспыхнул в административном здании.

Вот Великобритания уже расценила этот факт как прямую угрозу для всей Европы и потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС. Премьер-министр Борис Джонсон назвал безрассудными действия президента РФ Владимира Путина. Даунинг-стрит обозначил ситуацию в Запорожской АЭС как первозадачу повестки дня.

Как сообщила 4 марта Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), в настоящее время четыре из шести энергоблоков Запорожской АЭС находятся в состоянии охлаждения ядерного топлива. «Потеря возможности охлаждения ядерного топлива приведет к значительному радиоактивному выбросу в окружающую среду. По последствиям такое событие может превысить все предыдущие аварии на АЭС, включая аварию на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-Даичи», – подчеркнул регулятор. Ведомство напомнило, что кроме шести энергоблоков на площадке Запорожской АЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов также приведет к радиоактивному выбросу.

Никогда еще ни одно государство не пыталось шантажировать мир ведением боевых действий под атомной станцией. «Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой. Любой выстрел из танка, любое попадание ракеты или авиабомбы по станции может привести к чудовищной катастрофе», — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Последствия атаки для Европы, и не только, танковой атаки на Запорожскую АЭС хорошо известны руководству России. Это уже выходит за пределы разумного, Россия воюет с умышленным нарушением всех конвенций, законов и правил войны.

Путин уже перешел красную черту, российские войска атаковали крупнейшую в Европе атомную станцию. По счастливой случайности удар пришелся по учебному центру. Иначе сегодня мир проснулся бы в ядерном тумане и на пепелище. Путин уже не только угрожает миру ядерной атакой, но и нажал на пусковой механизм ядерного террора.

И теперь только закрытие неба над Украиной может гарантировать защиту от ядерного террора западному миру.