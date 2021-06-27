Группа из 17 военнослужащих армии Афганистана после вооруженного столкновения с отрядом движения «Талибан» в провинции Балх отступила и перешла границу с Таджикистаном у поста «Шахритус». Об этом в воскресенье говорится в заявлении пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

«В результате ожесточенного боестолкновения, продолжавшегося до 12:50 (11:50 по бакинскому времени), 17 военнослужащих правительственных войск Афганистана в целях сохранения жизни и личного состава были вынуждены отступить на территорию Республики Таджикистан через первый пост погранотряда «Шахритус», — цитирует сообщение ведомства информагентство Ховар.

В пресс-службе отметили, что таджикские пограничники из чувств гуманизма и добрососедства пропустили афганских военных на свою территорию. По данным ГКНБ, в воскресенье вооруженный отряд талибов атаковал пограничный пункт в населенном пункте Чукчук уезда Калдор провинции Балх. Ситуация в данном районе до сих пор ситуация остается напряженной, бои между талибами и правительственными войсками продолжаются. (ТАСС)