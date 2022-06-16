Посла Израиля в Москве Алекса Бен-Цви вызвали в МИД РФ для объяснений по поводу бомбардировки аэропорта в Дамаске. Согласно сообщениям арабских СМИ и сирийской правозащитной организации на прошлой неделе ВВС ЦАХАЛа нанесли ракетные удары по взлетно-посадочной полосе и службам аэропорта в Дамаске.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встретился с послом Израиля и выразил протест по поводу бомбардировки аэропорта в Дамаске. Российский дипломат заявил, что атаки нанесли ущерб международному гражданскому авиасообщению с Сирией и задержали доставку гуманитарных грузов ООН для миллионов сирийцев.

Михаил Богданов назвал израильские обоснования удара по аэропорту «неубедительными». «Послу было заявлено, что полученное от израильской стороны обоснование удара по международному аэропорту Дамаска представляется неубедительным, и что в Москве ожидают дополнительных разъяснений, в том числе в рамках имеющегося российско-израильского механизма по предотвращению опасных инцидентов на сирийском направлении», — цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.

Добавим, что Израиль много лет, устами Биньямина Нетаниягу и Нафтали Беннета, предупреждал российское руководство о недопустимости превращения Сирии в военную базу Ирана, нацеленную на агрессию против еврейского государства.