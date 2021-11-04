Боливия освободила от должности посла в Парагвае из-за публикации дипломата в TikTok, которая вызывала осуждение у пользователей, следует из сообщения МИД страны.

«После получения информации и оценки обстоятельств посол (Марио) Кронембольд был освобожден от своих обязанностей с 1 ноября 2021 года», — сообщило министерство.

Дипломат ранее опубликовал видео, где он в комической форме отзывается об одной из культурных традиций Парагвая – об употреблении национального напитка терере. При этом посол имитировал парагвайский акцент.