Португалия внесла изменения в закон о гражданстве, в соответствии с которым российский предприниматель Роман Абрамович стал гражданином республики. Об этом заявил в среду госминистр иностранных дел Аугушту Сантуш Силва.

Согласно «указу, вводится требование, чтобы [заявители имели] тесную связь с Португалией [способствующую развитию страны]», приводит слова главы МИД агентство Reuters.

Руководитель внешнеполитического ведомства назвал изменения «механизмом [для предотвращения] манипулирования законом».

В то же время он отметил, что страна не может запретить въезд Абрамовичу, поскольку тот получил гражданство до внесения корректив в законодательство. Эти изменения не имеют обратной силы, указал госминистр.