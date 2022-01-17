Бывший президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вылетел из Варшавы в Киев, где пройдет суд по делу о государственной измене, передает портал Страна.ua.

По данным портала, самолет с Порошенко на борту взлетел в 7:48 по киевскому времени. Прилет рейса с экс-президентом в столицу Украины ожидается в 9:05 по местному времени, следует из данных киевского аэропорта.

Вместе с политиком в самолете летят несколько членов «Европейской солидарности», передает УНИАН. Корреспондент издания также сообщил, что сторонники Порошенко начали монтировать сцену около аэропорта, охрана здания сегодня усилена.

Порошенко прибудет на Украину для участия в судебном заседании по ходатайству Генпрокуратуры страны о его аресте. Заседание начнется в Печерском районном суде Киева 17 января в 11:00, спустя два часа после посадки самолета. Гособвинение намерено требовать заключения экс-президента под стражу с возможностью внесения залога на сумму 1 млрд гривен (около $37 млн). Ранее, 6 января, суд уже наложил арест на имущество и активы Порошенко.