Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что ответит на все предъявленные ему обвинения, когда вернется в страну.

«В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма», — сказал политик в интервью 5-му телеканалу.

17 декабря Порошенко уехал из страны, в этот день ему попытались вручить повестку в суд по «угольному делу». Позже партия Порошенко «Европейская солидарность» сообщила, что он «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. По украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма. (gazeta.ru)