Порошенко потребовал от Зеленского разъяснений

В партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвали, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично опроверг или допустил свое участие в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом говорится в заявлении, размещенным на сайте политсилы.

Сторонники Порошенко требуют, чтобы глава государства и его партия «Слуга народа» сообщили украинцам, собирается ли он посетить парад Победы в российской столице.

«И присоединиться к делегации реваншистов из ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь»)», — указано в заявлении «Европейской солидарности».

Ранее депутат Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович выступил с предложеним создать в парламенте делегацию и отправить ее на парад Победы в Москве. (gazeta.ru)

| 2020-02-17T22:12:29+00:00 17 февраля 2020, 23:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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