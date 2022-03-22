Российские захватчики перебрасывают в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации высшего военно-политического руководства, в частности, президента Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как передает Укринформ, об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Фейсбуке.

«Сегодня в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК «Лига» (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины», — говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов.

Ключевые мишени наемников Зеленский, Ермак и Шмыгаль.

«Российские оккупанты, не добившись поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов», — подчеркнули в ГУР.

В разведке отметили, что украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля.

«Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут иметь успеха», — подчеркнули в ГУР.

По информации ГУР, российская элита рассматривает возможность устранения Путина путем отравления, внезапной болезни, несчастного случая.

Интересно, почему Путин так настойчиво стремится уничтожить физически правящую верхушку Украины? Сколько киллеров, посланных Кремлем для выполнения этого преступления, уже полегло, и вот опять. Судя по всему, Путину кажется, что стоит только убить Зеленского и сопротивление Украины развалится, а армия и народ немедленно сдадутся ему. Иначе не объяснишь такую странную настойчивость. Насколько обоснованы эти представления Путина?

Эти вопросы прокомментировал # Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии (Киев):

— Я уже, практически, более 8 лет занимаюсь изучением активности наемников, которых называют «ЧВК». На самом деле, конечно, никаких ЧВК нет. Нет юридических лиц, которые имели бы банковские счета или платили налоги. А следовательно — никакие это не компании. Более того, под прикрытием громких названий и брендов типа «Вагнер», «Лига», «Туран», «Патриот» и другие — действуют бойцы сил специальных операций Минобороны России.

Информация о наборе экс-наемников группы «Вагнера» для засылки в Украину циркулирует с октября 2021 года. И, возможно, перед ними поставлены определенные задачи. Однако, засылка диверсионно-разведывательных групп из числа наемников в тылы Украинской армии говорит о том, что в большей степени посылают тех, кого не жалко.

Ведь за смерть наемника российское государство никому и ничего не должно. А гибель официального бойца спецназначения, не только потеря инвестированных в него сил и денег, но и дальнейшие траты на выплаты их бюджета его иждивенцам. Хотя с территории РФ все чаще поступает информация, что после потери своих мужей и отцов в Украине, никаких выплат люди не получают. «Мы их туда не посылали», — отвечают в органах соцобеспечения.

Что же касается цели убить президента Зеленского, либо главнокомандующего Валерия Залужного, который нанес такой урон российской армии, то, по всей видимости, политическое и военное руководство России продолжает пребывать в своих заблуждениях относительно Украины.

Эти провалы аналитики и разведки российских спецслужб по поводу Украины продолжаются уже более 10 лет. Посмотрите на Херсон — областной центр Украины, который находится под временным контролем оккупантов. Каждый день тысячи людей выходят на митинги с украинскими флагами и за Украину, несмотря на угрозу жизни. При этом, фактически, украинская власть в городе отсутствует.

Иными словами, в случае если, российской стороне удастся убить кого-нибудь из числа украинских военно-политических лидеров — это не только не даст желаемого, но и вызовет обратный результат в виде неконтролируемой ненависти. Ведь в плену у украинцев уже находятся тысячи российских солдат. Сейчас они под защитой Венской конвенции, выполнение которой обеспечивает гарант украинской Конституции Владимир Зеленский.

А если его не станет, то некому будет останавливать народный гнев, направленный на пленных оккупантов, которые пришли на украинскую землю, чтобы убивать.

Таким образом, все эти попытки точечных ликвидаций являются результатом непроходимой тупости и недальновидности российского военно-политического руководства.