Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о беспокойстве из-за заходов в кипрские порты российских кораблей, направляющихся в Сирию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Госдепа.
По словам главы ведомства, эту тему он обсудил с президентом республики Никосом Анастасиадисом.
«Я поднял вопрос обеспокоенности Соединенных Штатов насчет активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь. Мы все знаем, что российские военные корабли, останавливающиеся в кипрских портах, в Сирии выполняют не гуманитарные миссии, и мы попросили Кипр и президента принять во внимание наше беспокойство», — сказал Помпео.
При этом военные из США находятся в Сирии без законных оснований. Они сконцентрировали силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.