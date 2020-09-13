Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре

«Я поднял вопрос обеспокоенности Соединенных Штатов насчет активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь. Мы все знаем, что российские военные корабли, останавливающиеся в кипрских портах, в Сирии выполняют не гуманитарные миссии, и мы попросили Кипр и президента принять во внимание наше беспокойство», — сказал Помпео.